La vita in diretta, "sei soltanto un imbecille": Rita Dalla Chiesa tutta da godere, il cafone brutalizzato

Il caso sollevato da Sangiovanni, insultato in strada perché indossava una maglia viola da un bulletto cafone e omofobo, tiene banco anche a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. Ospite d'onore in studio, nella puntata di lunedì 14 maggio, ecco Rita Dalla Chiesa, una che dice sempre quel che pensa, senza troppi peli sulla lingua.

Commentando il vergognoso episodio dell'aggressione verbale subita da Sangiovanni, concorrente e finalista dell'ultima stagione di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la dalla Chiesa ha sbottato: "È inutile che continuiamo a dire agli imbecilli di comportarsi in modo corretto, perché tanto non si comporteranno mai in modo corretto, questo vorrei dire a Sangiovanni", ha tagliato corto.

Insomma, "imbecilli" punto e stop. Difficile dar torto alla Dalla Chiesa. Dunque, parlando dell'apparizione della Regina Elisabetta al recente G7 in Cornovaglia, la conduttrice ha aggiunto: "Con quello che le è successo, e che le continua a succedere a corte, uno si aspettava una regina più impettita. Invece no, è come se si fosse liberata di qualcosa". E ancora: "Adesso è come se finalmente potesse essere se stessa, mi piace", ha concluso la Dalla Chiesa riferendosi sempre alla Regina Elisabetta.

