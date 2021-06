La vita in diretta, clamoroso Luca Barbareschi: "Eredità? Ai miei figli non lascio niente", perché resteranno a becco asciutto

16 giugno 2021 a

a

a

Non ci pensa nemmeno per sogno a lasciare l'eredità ai propri figli. E le sue parole sono un vero e proprio tuono, anzi un fulmine a ciel sereno. A La vita in diretta, Luca Barbareschi - attore di successo, produttore ed ex deputato - fa una rivelazione che lascia tutti un po' di sasso (come si dice in gergo). Barbareschi, 64enne, ha ben cinque eredi: Beatrice, Angelica, Eleonora, Maddalena e Francesco Saverio (le prime tre ragazze nate del matrimonio con Patrizia Fachini, gli ultimi due dall’attuale compagna Elena Monorchio). Ma non è tutto: solo pochi anni fa ha scoperto di aver un altro figlio, il sesto, in America. Sarebbe frutto di una relazione di molti anni fa.

"Questa volta...", Matano sulle condizioni di Mara Venier: gli ultimi dettagli del dramma

Barbareschi ha le idee chiare e come detto non vuole lasciare nulla ai propri figli. La motivazione arriva durante la diretta con Alberto Matano. “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent’anni e ha una sua piccola azienda”, racconta.

Salta Domenica In, le condizioni di salute della Venier non c'entrano: il vero motivo

Le sue frasi arrivano durante il talk legato alle affermazioni di Guido Barilla, l’imprenditore che ha detto ai giovani di non accettare sussidi. Il senso è di rimboccarsi le maniche per cercare un lavoro stabile, facendo gavetta e tanti sacrifici. Cosa penseranno i figli di Barbareschi? A quanto pare nessuno di loro ha seguito le orme del padre: non c'è tv e teatro nella loro vita. Una virata totale.

"A c*** di padella". Paresi facciale, com'è ridotta Mara Venier: ecco il primo video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.