Denise Pipitone, Lucilla Masucci della Vita in diretta aggredita a Mazara del Vallo: "Aiutami a non farti ammazzare"

Dopo l'inviato di Ore 14, anche Lucilla Masucci della Vita in diretta minacciata e aggredita a Mazara del Vallo. La giornalista di Alberto Matano da mesi sta affrontando il tema della scomparsa di Denise Pipitone e nel paese siciliano la tensione è altissima. "Siamo solidali con i colleghi di Ore 14, a Fadi che era lì a fare il suo lavoro di cronista. A fare le domande, cercando le persone - ha spiegato Matano in studio su Rai1 -. Nessuno invade il campo di nessuno. Il lancio del casco e le minacce che avete sentito sono inaccettabili. Tutto questo è accaduto anche a Lucilla Masucci nei giorni scorsi".

Quindi i dettagli, sconvolgenti, su quanto accaduto. La Masucci aveva fatto visita a una donna di Mazara per scoprire qualche dettaglio in più su quanto è accaduto l'1 settembre 2004, giorno della scomparsa della piccola Denise. "Spacco la telecamera", alza la voce la donna. Poi interviene un uomo: "Con me neanche 50 poliziotti ce la fanno, mi volete fare diventare pazzo? Fuori, fuori da casa mia". La giornalista prova a mediare: "Mi devi aiutare a capire perché reagite così". "Tu - è la sua agghiacciante risposta - mi devi aiutare a non farti ammazzare quando esci fuori". "Sia io che il collega stavamo cercando di parlare con Gaspare Ghaleb - rivela la Masucci a Matano -. È l'unico ad essersi beccato due anni per falsa testimonianza in questa storia. Dopo 17 anni, è possibile porgli delle domande e avere delle risposte?".

Matano ha poi smentito, come Milo Infante, la versione della ex pm Maria Angioni, secondo cui Denise sarebbe ancora viva e avrebbe una figlia. "Ho ricevuto un sms sulla presunta Denise. Sarebbe molto seccata dalle affermazioni dell’ex pm Angioni e potrebbe sporgere denuncia. Abbiamo fatto delle verifiche e molti elementi portano a pensare che non sia effettivamente Denise. Anche l’età non corrisponderebbe". Secondo indiscrezioni, la donna della foto sarebbe in realtà la cugina dell'ex compagno di Jessica Pulizzi, sorella maggiore di Denise Pipitone.

