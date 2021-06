Paolo Bonolis risponde al fuoco di Pippo Baudo: "Con me è stato molto aspro", poi la frase velenosissima

16 giugno 2021 a

Paolo Bonolis ha compiuto 60 anni lo scorso 14 giugno e per l’occasione speciale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ovviamente non poteva mancare un passaggio sulle recenti dichiarazioni di Pippo Baudo, che è stato particolarmente duro nell’esprimere un giudizio sul conduttore di Mediaset. Bonolis ha ammesso di aver avuto un rapporto fatto di alti e bassi con Baudo e ha aggiunto che “con me è stato molto aspro”.

In particolare dove Pippo vede volgarità, per Paolo si tratta di leggerezza: che sia un problema generazionale? “Spiace, per lui”, ha tagliato corto Bonolis. Il quale ha poi criticato l’uso spropositato che i giovani fanno dei social network, dove si costruiscono dei fenomeni che poi sbarcano in tv e puntualmente non riescono a rendere secondo le aspettative altissime. “Questo strumento fa sentire chiunque parzialmente onnipotente”, ha sottolineato il conduttore di Avanti un altro.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi c’è stato anche un passaggio sulla moglie Sonia Bruganelli, che secondo le ultime indiscrezione potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. “Lei sta sbocciando seguendo la sua strada - ha commentato Bonolis - io sono contento, quindi ben venga”.

