Denise Pipitone, Alberto Matano a La Vita in Diretta: "Alibi smontati". Gaspare Ghaleb, sospetto pesantissimo

Crollano sempre più le ricostruzioni date da Jessica Pulizzi e il fidanzato dell'epoca, Gaspare Ghaleb. Sono loro, la figlia del padre di Denise Pitone e l'ex compagno, al centro delle nuove indagini sul caso della bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo. A parlarne anche La Vita in Diretta con Alberto Matano che apre la puntata del 17 giugno affermando: "Gli alibi vengono smontati". Poi su Rai1 il conduttore scende nel dettaglio: "Aveva dichiarato - dice Matano in riferimento a Gapsare - di aver saputo della sparizione di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo. Ma quella telefonata non risulta da nessuna parte". A fargli eco l'inviata Lucilla Masucci: "Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. Peccato che quella telefonata non esiste. L'ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39. Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica".

Ma è il maresciallo, che già si era occupato delle indagini, Francesco Lombardo ad aggiungere che aggiunge un altro dettaglio che ribalta le testimonianze rilasciate dai due: "Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l'estate. Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato celle vicino al luogo della sparizione".

Per il momento gli inquirenti seguono la pista rom. Anche questa irta di ostacoli. La troupe di Chi l'ha Visto è riuscita a raggiungere la rom che molti credevano essere la donna accanto a Danas, la bambina filmata dalla guardia giurata e somigliante a Denise. La donna, Silvana Jankovic, respinge però ogni accusa: "Io non sono la signora non c’entro niente con questa vicenda. Mi vergogno a uscire di fuori adesso perché la gente chissà che pensa, io non sono questa persona qui. Devono vergognarsi di quello che dicono e lo devono fare anche per la mamma. Mi hanno fatto stare male, sto in depressione non dormo da 8 giorni". E anche questa pista sembra un buco nell'acqua.

