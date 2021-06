Asia Argento a Belve: "Ho provato tutte le droghe, anche quella sacra degli sciamani. Che effetto mi faceva"

18 giugno 2021 a

Asia Argento è una delle protagoniste della nuova puntata di Belve, la trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani che si sta facendo apprezzare per la profondità delle interviste, realizzate senza filtri e senza domande accomodanti. Questa sera, venerdì 11 giugno, andrà in onda alle 22.55: ci sarà quindi Asia Argento, che dalle anticipazioni risulta aver trattato diversi argomenti scomodi o comunque poco comuni per la televisione generalista.

“Dipendenze da stupefacenti? Ne ho avute parecchie”, ha ammesso la Argento, che poi ha approfondito il discorso: “È iniziata come una sperimentazione ma poi è finita come dipendenza e là mi sono spaventata. Che tipo di droghe? Tutte. Anche droghe di cui lei non conosce l’esistenza, come le bevande sacre degli sciamani”. Asia ha spiegato qual è l’effetto di tali bevande: “Sono medicine sacre che provengono dall’Amazzonia e hanno un effetto che dipende dal tipo di persona. Ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei”.

Poi la Fagnani ha ricordato l’episodio in cui la Argento fotografò Giorgia Meloni di nascosto in un ristorante, ricoprendola di insulti sui social: “Dopo le ho chiesto scusa, ci siamo anche parlate e le ho detto: ‘Però io non ho perso i chili dopo la gravidanza con la cocaina, basta fare un po’ di ginnastica. Giorgia, ce la puoi fare’”.

