Anna Tatangelo, bordata a Gigi D'Alessio: "Facevo la donnina, lui rimasto fermo a 20 anni. Di lui non mi manca nulla"

Un'Anna Tatangelo fuori dai denti quella andata in onda a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Per rompere il ghiaccio la compagna di Enrico Mentana ha chiesto alla cantante che animale si sentisse. E la risposta non si è fatta attendere: "Un ghepardo, perché sono molto paziente ma meglio che non attacco perché sono più veloce degli altri: ce l’ho tatuato anche sulla mia schiena". Si parla ovviamente della sua carriera così precoce, che ha portato inevitabilmente a delle rinunce: "Non mi manca una parte di vita che non ho mai vissuto. Oggi ho molta più leggerezza, ma se tornassi indietro rifarei tutto. Se sono nata vecchia? Io dico Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane".

Una battuta simile, ricordata prontamente dalla Fagnani, l'aveva pronunciata su di lei anche l'ex compagno Gigi D'Alessio ben quattordici anni fa: "Ha 20 anni sulla carta, 40 in testa e cucina con l’esperienza di una vecchia di 90 anni". "Il problema - è stata la frecciata lanciata dalla Tatangelo - è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però". "Questo è un bene?", ha incalzato a quel punto la conduttrice mentre la cantante schietta rispondeva: "Per lui sì".

Tornando alla carriera la Tatangelo non ha nascosto di essere stata avvantaggiata: "Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica. Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’. Esordio avvantaggiato? Purtroppo no: si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone". A quel punto la cantante si è lasciata andare e si è tolta qualche pesante sassolino dalla scarpa: "Io per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno, i suoi figli, però potessi tornare indietro qualcosa lo direi. Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. La cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo". E alla domanda se Gigi le manca, la Tatangelo non poteva che essere più schietta: "Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più".

