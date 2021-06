Temptation Island, "aggrappati agli alberi, alle quattro di notte": grosso pericolo nel villaggio, Mediaset sotto choc

21 giugno 2021 a

Temptation Island è uno dei programmi di maggior successo del palinsesto estivo di Mediaset. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento nip, condotto da Filippo Bisciglia: le registrazioni sono in corso in Sardegna, mentre la messa in onda è prevista a partire dal 30 giugno. Gli autori e la produzione stanno però riscontrando non poche difficoltà nel portare avanti il loro lavoro, a causa di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli.

A raccontarlo è stata Raffaella Mennoia, autrice del reality delle tentazioni: “Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Veramente ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare. Ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte. E niente, ho un gran sonno - ha dichiarato ai suoi follower in alcune storie pubblicate su Instagram - c’è un tempo davvero orrendo quest’anno, c’è afa e non c’è il sole, il cielo è tutto coperto. Però il programma sta andando benissimo”.

Parole, quelle finali, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di Temptation Island, la cui messa in onda a partire dal 30 giugno non è assolutamente in discussione: le riprese stanno infatti andando a gonfie vele, nonostante gli intoppi legati al meteo, che è finora stato un po’ pazzerello in Sardegna.

