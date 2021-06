Caduta Libera, ve lo ricordate Nicolò Scalfi? Clamoroso: cosa fa oggi (e il suo volto)

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

Vi ricordate Nicolò Scalfi di Caduta Libera, il game-show condotto da Gerry Scotti su Canale 5? Ora, quel giovane e famoso concorrente, è tornato in tv grazie alle repliche del quiz della rete ammiraglia Mediaset. Rewind: la sua avventura è durata molto tempo, insomma ha lasciato il segno per il montepremi che ha vinto e, soprattutto, per la sua cultura. La sua esperienza in tv è finita, addio al programma di Gerry Scotti e alla popolarità.

Oggi si parla di nuovo di lui grazie ad un'intervista di Tv Sorrisi e Canzoni, che racconta la sua vita dopo Caduta Libera. Scalfi vinse 760 mila euro in gettoni d'oro, un botto per un ragazzo che è stato campione in carica dal mese di ottobre del 2018 fino a luglio del 2019 (quando la lasciato il game).

L'ex concorrente svela di aver ricevuto il montepremi dopo 6 mesi dall'ultima puntata, ma solo una prima parte mentre la rimanenza nel giro di un anno. Ovviamente ha dovuto pagare le tasse su quell'importo in gettoni d'oro che ha investito prima di tutto in un viaggio a Barcellona. "Poi ha regalato una nuova cucina a sua mamma e ha investito sui suoi studi. Ora ha in programma di cambiare l’auto, ma non farà colpi di testa", racconta Tv sorrisi e canzoni.

Nicolò Scalfi studia studia Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia. La sua vita non è cambiata molto: ha inciso una canzone e continua a vivere con i suoi genitori. Insomma un ragazzo modello, fortunato e molto preparato. Ma, sempre a Tv sorrisi e canzoni, racconta un particolare molto intimo: “Mi è venuto un difetto: prima di diventare famoso per me era… obbligatorio farmi avanti con le ragazze. Poi hanno cominciato a farlo loro e mi sono adagiato un po’. Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per poter aspettare. E poi lo studio mi impegna molto”.

