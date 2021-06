Temptation Island, il dramma della tromba d'aria: "Attaccati agli alberi", Raffaella Mennoia se l'è vista brutta

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

Bufera a Temptation Island. Stavolta non si tratta di questioni di cuore, ma di una vera e propria tromba d'aria che si è abbattuta sul viaggio durante le ultime ore. E' Raffaella Mennoia, una delle storiche autrici, del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia a parlarne sui social con le foto di quello che sta accadendo. "Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare", ha raccontato l'autrice Raffaella Mennoia su Instagram.

"Abbiamo finito alle quattro di notte, c'ho un gran sonno ragazzi! C'è un tempo orrendo quest'anno: c'è afa, non c'è il sole. Però il programma sta andando benissimo". Insomma, le sue frasi hanno fatto subito il giro della Rete e molti telespettatori sono andati a vedere le sue storie su Instagram. Ora la troupe e i concorrenti si trovano all'Is Morus Relais, il villaggio che sin dalla prima edizione è stato scelto per il programma.

Quest'anno ci sono tante novità: Claudia e Ste, una delle coppie, hanno rimandato il matrimonio; Valentina e Tommaso, con 19 anni di differenza d'età; Manuela e Stefano con lo spettro di un tradimento passato. E poi ci sono anche Jessica e Alessandro, alle prese con la convivenza noiosa, Federico e Floriana - invece - cercando quella passione che ormai sembra svanita dopo i primi tempi (lei si stente trascurata). Ultima coppia Natascia e Alessio, lui è convinto che lei non voglia lottare per mantenere vivo il rapporto di coppia. Anche quest'anno gli ingredienti scoppiettanti non mancano. Potrebbe accadere di tutto, tradimenti o flirt. Ritorni di fiamma o scenate di gelosia.

