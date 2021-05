Amici, tam-tam impazzito su Sangiovanni prima della finale: tutto già scritto?

Francesco Fredella 14 maggio 2021 a

Finalista ad Amici. Ma potenziale vincitore: Sangiovanni si giocherà la vittoria sabato 15 maggio nell'atto finale della stagione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le possibilità di alzare la coppa, secondo i beninformati, sono davvero tante. Lui, lo ricordiamo, è un cantante di Rudy Zerbi. La sfida potrebbe essere giocata all'ultimo grido con la vittoria che potrebbe essere soffiata, condizionale d'obbligo, da Giulia Stabile (si tratta della ballerina che intanto gli ha già rubato il cuore). La battaglia è dura. Difficile. Amici, anche quest'anno, sfodera talenti di alto livello: ci sono Aka7even e Deddy, avversari difficili da battere. Sangiovanni, però, potrebbe partire con un po' di vantaggio. E questo, sicuramente, non è poco.

Ci sono tantissime novità che riguardano questo cantate, la prima è legata all'amicizia con Madame - che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo. Sono della stessa zona e sembra che proprio Madame lo abbia segnalato alla Sugar Music prima del suo arrivo ad Amici 2021. Ovviamente, durante Amici, Madame lo ha sempre sostenuto.

Un passato difficile quello di Sangiovanni, il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian. Come nome d'arte ha aggiunto il "san” perché gli hanno sempre detto che non sembra un santo. La scuola di Amici per lui è stata galeotta, visto che ha conosciuto Giulia Stabile. Il primo sguardo, il feeling sospetto sin da subito e poi quel bacio. Indimenticabile. Ora la coppia, dopo il talent, è pronta a far sognare tutti. Qualcuno, addirittura, ipotizza un approdo a Temptation Island Vip. Presto per dirlo. Adesso, dietro l'angolo, c'è l'ultima fatica di stagione: la finalissima di Amici sabato sera.

