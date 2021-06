Temptation Island, ricordate il tentatore Basciano? "Dopo il programma, con quell'uomo...", clamoroso dietro le quinte

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

a

a

Valeria e Ciavy di Temptation island: vi ricordate quello che è accaduto? A distanza di 12 mesi spunta un'indiscrezione bomba del tentatore Alessandro Basciano, il biondino tutto muscoli e tatuaggi che mise in difficoltà Valeria. Ora rompe il silenzio a RTL102.5 News e racconta: "Dopo il programma Ciavy, il suo fidanzato, mi ha scritto su Instagram chiedendomi un ulteriore confronto. Voleva parlarmi, capire come mai la sua fidanzata avesse perso la testa per me. Non ne ho mai parlato, ma ora lo faccio".

"Aggrappati agli alberi, alle quattro di notte". Mediaset sotto choc: grosso pericolo nel villaggio di Temptation Island

Un vero fulmine e ciel sereno che arriva ad un anno di distanza, alla vigilia della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia (che andrà in onda dal 30 giugno). Ora Basciano è fidanzato con Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, la storia sembra seria. Anche se Basciano non nasconde la possibilità di accettare un suo ritorno in tv a Temptation island. "Sarei geloso, ma accetterei", puntualizza a Trends&Celebrities. "Preferirei fare il Grande Fratello vip". E se accadesse? La sua fidanzata sarebbe gelosa? "Penso di si", continua Basciano.

Temptation Island, la bomba di Alessandro Basciano: "Lo voglio con lei", vita stravolta?

Quest'anno guarderà Temptation island da casa: tutt'altra emozione, totalmente diversa da quella vissuta lo scorso anno quando era nel villaggio delle tentazioni. Basciano, più di chiunque altro, è riuscito a centrare l'obiettivo facendo scoppiare la coppia Valeria-Ciavy. Di loro, intanto, si sono perse le tracce. Sempre Basciano riferisce che Valeria avrebbe voluto continuare a frequentarlo anche dopo la trasmissione, ma Basciano ha messo un freno. Stop. Missione compiuta a Temptation, dove è arrivato dopo Uomini e donne.

Mediaset, salta Alessia Marcuzzi? Indiscrezioni-choc sul contratto (e la lite con Enrico Papi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.