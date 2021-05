Uomini e Donne, colpo di scena: l'impensabile proposta di Maria De Filippi al tronista eliminato. E lui...

Francesco Fredella 20 maggio 2021 a

Colpo di scena a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5. Ora succede che Giacomo Czerny riceve un’offerta di lavoro da Maria De Filippi. Lui, professione videomaker, ha partecipato al programma ma il suo percorso si è concluso. Giacomo - lo ricordiamo - ha scelto Martina Grado. Ma c'è dell'altro: secondo le indiscrezioni de "Il Vicolo delle News", la De Filippi gli avrebbe aperto le porte per una nuova esperienza lavorativa. Pare che Maria, scopritrice di talenti, sia rimasta molto colpita dal modo in cui lavora Giacomo ed è per questo motivo che ha deciso di reclutarlo come videomaker. Si tratta, sempre secondo rumors, di una proposta inaspettata.

Ma chi segue il programma di Maria, sicuramente, ha notato la stima che prova nei confronti del tronista. Infatti, la De Filippi. aveva precisato la precisione e la professionalità di Giacomo. Per lui, adesso, dopo l'esperienza davanti alle telecamere potrebbe arrivare quella di nuovo negli studi di registrazione. Il rebus: accetterà o no? Mistero. Difficile saperlo. A Queen Maria, però, è davvero difficile dire no. Quindi il tronista potrebbe accettare la proposta, magari in vista dell'inizio di Temptation island vip - che richiede capacità di montaggio in post produzione molto elevate.

A proposito: gli occhi del pubblico, però, sono puntati anche sulla nuova coppia. Czerny non ha nascosto di essere attratto da Martina (sin da subito). Negli ultimi tempi, invece, è aumentato il sentimento fino a diventare amore vero. Almeno così sembra. Ovviamente, nelle prossime settimane capiremo qualcosa di più, ma sembra che tra loro sia già tutto rose e fiori. Se poi aggiungiamo anche una proposta di lavoro tutta nuova allora significa toccare il cielo con un dito. Per davvero.

