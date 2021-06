Verissimo? Non proprio, rivoluzione per Silvia Toffanin: clamoroso a Mediaset, "ma a una condizione"

23 giugno 2021 a

Perché Silvia Toffanin non esce dalla sua comfort zone che si è costruita a Verissimo e si mette alla prova con qualcosa di diverso? È una domanda che ciclicamente si sono posti tutti, dagli opinionisti ai telespettatori. E forse è finalmente arrivato il momento di vedere la First Lady di Cologno Monzese impegnata anche in altro: l’indiscrezione pesantissima arriva dal sempre ben informato Davide Maggio, secondo cui in pole position per la domenica pomeriggio di Canale 5 ci sarebbe proprio la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

La quale è reduce dall’ennesima stagione di grande successo con Verissimo, tra l’altro con delle ospitate che hanno alzato il livello e interessato anche il mondo politico: le interviste a Giorgia Meloni e a Rocco Casalino sono state uniche nel loro genere. “Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un ‘nuovo programma’ comporta - si legge sul sito di Davide Maggio - a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin. Il programma della signora Berlusconi, infatti, non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte”.

E sarebbe proprio il traino la condizione essenziale per far sì che la Toffanin si faccia carico della domenica pomeriggio di Canale 5, rimasta vacante dopo l’uscita di scena di Barbara d’Urso. “Finora tutti i ‘tentativi’ si sono risolti in un nulla di fatto”, fa sapere Davide Maggio, ma ciò non toglie che si continuerà a provare affinché l’operazione-Toffanin si concretizzi.

