Mediaset, tocca a Gerry Scotti: "A chi soffia il posto", indiscrezioni pesantissime da Cologno

23 giugno 2021 a

a

a

Mediaset sta lavorando per riorganizzare la domenica di Canale 5. Davide Maggio ha raccolto diverse indiscrezioni a dir poco esplosive che ha riportato sul suo sito. Innanzitutto si vocifera che Silvia Toffanin possa finalmente uscire dalla comfort zone di Verissimo e impegnarsi con un nuovo programma la domenica pomeriggio, a patto però che si riesca a trovare un traino quantomeno decente. Per la domenica sera, che era stata appannaggio di Barbara d’Urso con il suo omonimo Live, si starebbe pensando a Gerry Scotti.

Caduta Libera, la confessione di Nicolò Scalfi: "Non so se mi considerano", il sogno proibito dell'ex campioncino

Anzi, sarebbe più di un pensiero: il veterano di Mediaset è considerato una garanzia in termini di ascolti e di critica e verrebbe scelto per guidare Scene da un matrimonio, programma già visto in passato su Rete 4 e Canale 5. Davide Maggio aggiunge che tale format non si svolgerebbe negli studi televisivi bensì in esterna, con Scotti che viaggerebbe per incontrare novelli sposi in ogni angolo dell’Italia. Potrebbe essere una mossa azzeccata riproporlo dopo la pandemia che ha praticamente bloccato eventi di questo tipo.

"A chi ruba il posto". Tam tam impazzito a Mediaset su Elisabetta Gregoraci, la più clamorosa delle decisioni?

Per quanto riguarda invece Barbara d’Urso, sarebbe irreversibile il suo ridimensionamento all’interno di Mediaset: e potrebbe farle bene, dato che è stata sovraesposta mediaticamente per anni. Nella prossima stagione “Carmelita” dovrebbe occuparsi esclusivamente di Pomeriggio 5: si parla tra l’altro di un format ridotto da 90 a 45 minuti, ma non ci sono ancora conferme in questo senso. In più non è escluso che possa condurre anche un programma nuovo in prima serata: i giochi sono aperti.

Non solo "Stasera Italia", colpaccio di Veronica Gentili sulle reti Mediaset, dove va a finire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.