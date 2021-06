Tagadà, Massimo Giannini scoppia in lacrime: "Non me l'aspettavo, non volevo espormi"

25 giugno 2021 a

Spazio alle emozioni a Tagadà che per l'ultimissima puntata di stagione è andata in onda nella prima serata di La7. Ospite Massimo Giannini. È stato proprio lui a non trattenere le lacrime. In studio infatti anche Claudio Amendola, che ha ricordato assieme all’attore il concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo tenuto esattamente vent’anni fa per festeggiare lo scudetto della Roma. Una parentesi che ha subito lasciato il posto all'emergenza coronavirus con la conduttrice Tiziana Panella che ha chiesto ad Amendola: "Se arrivasse un marziano sulla Terra e chiedesse di raccontare cosa è accaduto, tu che gli diresti?".

Immediata la replica: "Ho scelto parole belle e significative, parole in prima persona che mi commuovono". Da qui la lettura dell'attore dell'editoriale scritto da Giannini su La Stampa, in cui parlava della terapia intensiva: "Oggi festeggio quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro", diceva il giornalista sulle sue condizioni di salute.

Frasi che hanno fatto riemergere la paura in Giannini che non ha trattenuto le lacrime. "Non me l’aspettavo sinceramente, grazie. Mentre risento mi commuovo anche io. Non volevo espormi, non mi piace. Ma i medici che chiamavamo eroi soffrivano, fuori si parlava di semplice influenza e di ambulanze vuote. Mi sono detto no, non va bene, proviamo a raccontare". "Ti abbiamo visto riapparire con un grandissimo coraggio - ha detto a sua volta l'attore de I Cesaroni - portavi sul viso i segni della malattia e questo per chi vive anche di immagine è segno di lealtà verso i suoi lettori e ascoltatori".

