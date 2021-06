Domenica In, colpaccio Mara Venier: chi porta in studio per l'ultima puntata, polemiche assicurate

25 giugno 2021 a

Un gran colpo per Mara Venier, che in occasione dell'ultima puntata di Domenica In il 27 giugno su Rai 1 è riuscita ad avere tra i suoi ospiti Achille Lauro, reduce dal successo di "Mille", il brano fatto in collaborazione con Fedez e Orietta Berti. La conduttrice, tornata al suo posto dopo la disavventura con le due operazioni ai denti, si è commossa domenica scorsa per l'affetto che il pubblico le ha dimostrato sui social.

Come svelato da TvBlog, però, gli ospiti dell'ultima puntata del programma della domenica non si fermano a Lauro. Mara avrà in studio con sé anche Cristiano Malgioglio, sempre molto presente in televisione, che canterà il suo ultimo pezzo "Tutti mi guardano", e poi il suo ex marito Jerry Calà. A seguire l'imitatore Vincenzo De Lucia, che saprà divertire e intrattenere i telespettatori di Domenica In. Poi ci saranno anche Don Antonio Mazzi, Beppe Carletti - membro del gruppo storico dei Nomadi - e Giovanna Ralli. Infine l'esibizione di Ivan Cottini.

Come di consueto, una parte della trasmissione sarà dedicata alla pandemia da Covid. In quel caso gli ospiti saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e i professori Francesco Vaia e Francesco Le Foche. Domenica In, poi, saluterà il suo pubblico e ritornerà sul piccolo schermo a settembre con una nuova edizione. Una stagione nella quale si cambierà registro come anticipato qualche giorno fa dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta: "Mara Venier si confronterà con la gente comune".

