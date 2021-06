Euro 2020, gaffe di Enrico Mentana: "Scusate, un errore clamoroso". Cosa spunta davanti a lui

26 giugno 2021 a

Gaffe per Enrico Mentana che si è trovato costretto a scusarsi in diretta. È successo sul Tg di La7, quando il conduttore ha mandato in onda un sondaggio di Swg. La domanda era "inginocchiarsi o no prima della partita?". Il riferimento è al gesto durante gli Euro 2020 dei calciatori a favore del movimento Black Lives Matter. E in particolare il quesito tutto politico è se la Nazionale italiana dovrà inginocchiarsi o meno durante il match contro l'Austria.

Per questo nell'edizione del 25 giugno il conduttore ha mandato in onda un sondaggio dell'Istituto. Peccato però che il tabellone presentava un errore. "Molti sportivi negli ultimi mesi, prima delle gare, si sono inginocchiati per mostrare la loro adesione agli ideali del movimento Black Lives Mater" ha letto Mentana, che si è immediatamente accorto dello scivolone nella trascrizione. Il termine "matter" era stato scritto con una sola "t". Il refuso si è ripetuto anche nel cartello successivo, con il direttore che a quel punto ha messo le mani avanti: "Scusate ancora, rivedo ancora lo stesso clamoroso errore nella locuzione".

Ma per Mentana non è la prima volta che incappa in qualche sbaglio. Tempo addietro con Gerardo Greco, il direttore stava parlando degli avvenimenti di Washington e l'assalto al Capitol Hill, quando la regia ha mandato in onda le immagini di un film, scambiate per un video in diretta diffuso su Twitter. I due giornalisti hanno inizialmente commentato ciò che veniva trasmesso, salvo poi avanzare qualche dubbio e interrompersi. Il film era Project X-Una festa che spacca, molto diverso e lontano dalla realtà dunque.

