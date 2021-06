Domenica In, "glielo ha fatto in faccia?". Pazzesco sfottò a Mara Venier: proprio nel suo studio...

27 giugno 2021 a

Indiscrezioni sull'ultima puntata della stagione di Domenica In, in onda su Rai 1 e come sempre condotto dalla mitica Mara Venier, che ha parzialmente superato i problemi e la paresi facciale dovuta a un errato intervento dentistico. E così, in questo appuntamento di domenica 27 giugno, dopo il primo segmento come sempre dedicato al coronavirus e al vaccino, via libera al varietà, alla musica e alle risate.

Tra gli ospiti anche Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore, che torna su Rai 1 per una lunga intervista con la Venier. E pare che l'imitatore debba spendersi proprio in una imitazione della padrona di casa, che per inciso è una delle sue "prede" favorite. Insomma, risate e leggerezza, nel contesto di un intervista in cui De Lucia affronterà anche temi intimi e personali.

L'imitatore è celebre anche per la parodia di Maria De Filippi, nonché per quella di Ornella Vanoni. Insomma, ha da sempre una certa "connessione" con le conduttrici televisive italiane. Proprio per questo è attesissima la sua imitazione della Venier. Faccia a faccia, a tu per tu. E insomma, staremo a vedere come la mitica Zia Mara accoglierà la parodia, presentata direttamente in casa sua, nello studio che al termine di questa puntata riabbraccerà Domenica In il prossimo autunno.

