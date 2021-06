Domenica In, calvario per Mara Venier: parla, si ferma, la mano sulla bocca. Ecco le sue condizioni

27 giugno 2021 a

Tra poche ore, rigorosamente su Rai 1, ecco l'ultima puntata della trionfale stagione di Domenica In. Alla conduzione sempre Mara Venier, riconfermata per la prossima stagione e stoicamente in video dopo i recenti problemi e la paralisi facciale provocata da un intervento dentistico errato. Insomma, un momento difficile, per la mitica Zia Mara.

E così, a poche ore dall'appuntamento, su Instagram la Venier ha voluto salutare il pubblico, visibilmente emozionata per l'ultimo appuntamento di questo 2021. La conduttrice, con ironia, ha spiegato di aver "cucinato come una matta" per distrarsi un po' e di aver fatto anche le prove finali del programma, al via alle 14. E mentre parlava, ecco che si blocca, porta una mano alla bocca e afferma: "Va bene... diciamo che va tutto bene". E insomma, quel grave problema è tutt'altro che archiviato.

Quindi la Venier si è consolata con un bicchiere di vino, che per i recenti guai di salute ha spiegato non potersi permettere da tre lunghe settimane. Poi la nostalgia per l'ultimo appuntamento di quest'anno, un velo di tristezza. "Ulti‍ma puntata di Domenica In, da un lato sono contenta, dall’altro sono un po’ triste perché... Perché si!", ha concluso l'inossidabile Venier. Appuntamento su Rai 1 alle 14.

