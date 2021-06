Domenica In, il generale Figliuolo entra in studio? Matteo Bassetti lo accoglie così: clamorosa umiliazione per Arcuri

27 giugno 2021 a

Ultima puntata della stagione di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Ultima puntata che come sempre si apre con un segmento dedicato all'emergenza coronavirus, con una serie di ospiti di eccezione: in questo caso, ecco in studio anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario all'emergenza che ha sostituito Domenico Arcuri e ha archiviato i suoi disastri. A Figliuolo dobbiamo la svolta nella campagna vaccinale e lo stop ad alcune follie del suo predecessore, le Primule in primis.

Tra gli altri ospiti della puntata, per il segmento-Covid, ecco in collegamento il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, dunque Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute M5s e "antagonista" di Roberto Speranza. Il grillino, per inciso, è ospite fisso della mitica zia Mara, la quale, sbagliando si ostina a chiamarlo "ministro", quando ministro non è mai stato (semmai, viceministro della Salute al tempo del Conte-II).

Ma, si diceva: in studio c'è Figliuolo. E al generale, la Venier dedica subito delle parole cariche di affetto e gratitudine: "Generale Figliuolo, lei ha fatto un grande lavoro", ha premesso la conduttrice introducendolo. Dunque ecco che a rincarare la dose di complimenti ci pensa Matteo Bassetti: "Un grande applauso al generale Figliuolo", chiama l'intervento del pubblico. E giù applausi. Insomma, Figliuolo entra in studio ed è subito un trionfo. E chissà cosa penserà Arcuri, vedendo queste immagini...

