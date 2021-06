Domenica In, rivoluzione totale per Mara Venier: "Ecco chi intervisterà", format stravolto

22 giugno 2021 a

a

a

Confermata, anzi confermatissima alla guida di Domenica In. Si parla ovviamente di Mara Venier e dei palinsesti della prossima stagione, dove la ritroveremo ovviamente su Rai 1. Lontanissimi i tempi in cui sembrava voler lasciare il contenitore domenicale: la mitica zia Mara tornerà. E ci sono grosse novità in vista.

Domenica In, Mara Venier non ce la fa? "Lotto per esserci". Paresi facciale, un altro dramma

Come riporta Davide Maggio, per Domenica In c'è aria di grossissimi cambiamenti: l'anno prossimo, infatti, Mara Venier si confronterà anche con le persone comuni. Una novità che cambia il format nel profondo, avvicinandolo a un cosiddetto "people show". Insomma, non solo personaggi famosi: interviste e colloqui anche con il pubblico. Nel corso della conferenza stampa Rai per la presentazione dei palinsesti autunnali non è stato ancora spiegato in che modo la Venier interagirà con ospiti comuni.

Domenica In, Mara Venier assoldata da Draghi per i vaccini. Ora capite perché la prima parte di trasmissione...

Il direttore di rete, Stefano Coletta, ha spiegato: "Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune". Insomma, Mara Venier sempre più vicina all'affezionatissimo pubblico: si pensi ai tanti messaggi ricevuti dalla conduttrice per la disavventura dal dentista. Per inciso, l'appuntamento con la prima puntata della prossima edizione di Domenica In è per il 19 settembre, sempre alle 14 in punto e sempre su Rai 1.

A Domenica in irrompe Sileri, la verità sulla vaccinazione eterologa. Tutto chiaro adesso?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.