Domenica In, Mara Venier imbarazza Giulia Stabile: "Magari ora Sangiovanni...", cala il gelo in studio

La tv è stata anche terapeutica per Giulia Stabile, la vincitrice di Amici che ha riportato la danza sul podio dopo molti anni. Adesso si racconta a Domenica in, da Mara Venier, e svela tutto quello che ha subito nel corso del tempo. "Mi veniva criticato l’aspetto fisico e i sogni. Io mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Però oggi riesco a guardarmi e accettarmi", dice Giulia con quell'eleganza che la contraddistingue da quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi. La Venier dopo la sua confessione smorza i toni e dice: "Pensa quanto rosicano. Il bello della vita è che poi arriva il momento del riscatto. Tu con questo tuo percorso hai conquistato gli italiani. Con la tua semplicità, dolcezza, insicurezza. E’ la risposta più bella a chi ti fa del male".

La Stabile nella scuola di Amici non solo trova la vittoria, ma anche l'amore: Sangiovanni, il cantante che si è classificato secondo durante il programma di Maria De Filippi. Ora per Giulia la strada del successo è davanti ai suoi occhi: la danza è la sua seconda pelle, la sua vita. Continuerà sicuramente ed è molto probabile, come sostengono i retroscenisti, che possa ritornare molto presto alla corte di Queen Maria. Magari come ballerina professionista nella scuola del talento più seguita delle televisione.

Poi la Venier, prima di chiudere l'intervista, le chiede di Sangiovanni. E ironizza: "Tra un po’ ti regala l’anello". Imbarazzo in studio. E' proprio vero che la loro storia sta facendo sognare tutti.

