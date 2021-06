Flavio Insinna, la telefonata dei vertici Rai che lo ha sconvolto: "Quando ho risposto pensavo fosse uno scherzo"

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

Flavio Insinna torna. Mettetevi comodi: Rai1 ripropone un remake imperdibile de Il pranzo è servito, uno storico programma stile game show. "Ho pensato a uno scherzo", racconta Insinna a Telepiù (ora prende l'eredità del grande Corrado). Per lui arriva un'estate caldissima e piena di appuntamenti di lavoro sia sul seti di Don Matteo 13, con il personaggio che interpreta, sia con il ritorno del game di Rai1. “Quando mi hanno chiamato ho pensato a uno scherzo. La prima volta che ho girato Don Matteo era l’ottobre del 1998 e oggi Nino Frassica è ancora uno dei miei amici più veri. Questo mestiere può farti davvero dei bei regali”, continua. E' davvero commosso.

Negli ultimi anni, tra l'altro, è stato alla conduzione de L'Eredità, il programma preserale di Rai1 che era nelle mani dell'amatissimo Fabrizio Frizzi fino al giorno prima della sua prematura scomparsa. Per Insinna, quindi, si tratta di un periodo di grandi prestazioni lavorative in tv. E non ha mai deluso il pubblico in questi anni lavorando sodo. Il pranzo è servito torna in un'edizione tutta nuova si tratta, sicuramente, di un riadattamento. "Tenteremo una versione 2021 con attenzione alle tematiche attuali e ambientali", puntualizza il conduttore. “Non spenderemo cifre folli”.

Nel corso della nuova edizione de Il pranzo è servito "ci saranno anche alcuni giochi con il pubblico da casa". Un ritorno al primo amore per Mamma Rai, che pesca nel cassetto dei ricordi i giochi con il pubblico da casa e, a quanto apre, le telefonate. O forse gli Zoom, visto il periodo.

