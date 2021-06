In Onda, la guafata di David Parenzo e Concita De Gregorio: "Quarta ondata", come lanciano il programma su La7

28 giugno 2021 a

L'armata rossa procede a passo svelto. Mancano ormai soltanto poche ore. Dal rosso spinto di Lilli Gruber a quello "oltre" di David Parenzo e Concita De Gregorio, che questa sera saranno su La7 alle 20.30 con In Onda, primo appuntamento stagionale della trasmissione che sostituisce Otto e Mezzo. E per rendere il talk ancor più "partigiano", ecco che al posto di Luca Telese compare Concita, penna rossissima di Repubblica.

E così, ecco lo spot con cui viene lanciato il programma, rilanciato anche dai social de La7. Uno spot un poco surreale e impostato, ma ci mancherebbe altro: non sono attori, ma conduttori. E così eccoli, seduti, a tu per tu, David e Concita, i quali dialogano in favor di telecamera: "David quando comincia il semestre bianco di Mattarella?", chiede lei. "Il 3 agosto", risponde puntuale lui. "E la campagna per le amministrative?". "Quella è già cominciata. Ma secondo te Draghi andrà al Quirinale?", chiede David in un poco appassionante botta e risposta sui temi di attualità.

Poi, c'è spazio anche per una gufata degna del miglior Andrea Crisanti. "Tu sei vaccinato?", riprende Concita. E David: "Sì, certo, anche se qualcuno parla già di quarta ondata". "Ma da dove arrivano queste ondate?", chiede la De Gregorio. Insomma, per loro è quasi sicuro: sarà quarta ondata. Risponde David: "Ah questo non lo so... dovremo raccontarlo. Però una cosa è certa: l'Italia riparte". "Beh... qualcuno sì e qualcuno no. La crisi aumenta sempre le disuguaglianze". "Sì, ma anche grandi opportunità". E via discorrendo fino a che, insieme, David e Concita affermano: "Si ricomincia a vivere, siamo In Onda". Auguri...

