Temptation Island, "ma quale ses***? A letto con pigiama e calzettoni": Federico umilia Floriana, subito dramma

“Non c’è fantasia a letto tra noi, troppa monotonia”: Federico fa a pezzi Floriana. Lacrime e pentimenti. Lei, Floriana, decide di partecipare a Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ieri sera, mercoledì 30 giugno, la prima puntata della stagione. Federico e Floriana sono insieme da 2 anni e crede che possa essere finito l’amore. Nel Villaggio delle tentazioni, però, basta poco a turbare Floriana. Entrambi sono siciliani. “Ha troppe fissazioni, scaramanzia: non vuole cambiare foto su WhatsApp perché crede che porti sfortuna. E a me ste cose mi danno fastidio”, dice Federico.

Una doccia gelata. “Non si trucca a casa, troppo monotonia. Deve truccarsi quando sta con me. Per me l’attrazione fisica è tutto. Anche nei momenti di intimità si presenta con il pigiama di pile e calzettoni. Non si fa, con la mia ex l’offerta avevamo parecchie volte in una settimana. Con lei sempre un orario, troppo monotono. Anche nell’intimità c’è monotonia”: le frasi di Federico sono una vera cannonata. E a Floriana crolla il mondo addosso. Pensa che sia uno scherzo quando lui dice di avere dubbi sui sentimenti. Floriana si difende ammettendo le fissazioni, ma non pensa che sia qualcosa di sbagliato.

E poi arriva anche il momento in cui Floriana vede il video di Federico, che scherza con le tentatrici. Un complicità sospetta che la indispettisce: il suo fidanzato balla e si avvinghia ad una tentatrice dai capelli ricci. La stringe per i fianchi e lei esplode di rabbia in silenzio. Alla fine piange a singhiozzo. Floriana non perdona il fatto che lui abbia ballato. “Sa bene che certe cose non doveva vederle, non deve farmi piangere”, dice. Nel villaggio delle fidanzate continua a disperarsi. “Lei è più bella di me”, confessa alle amiche. Floriana è anche insicura. “Il mio ragazzo lo conosco bene, a lui piace. La guarda con certi occhi...”, scoppia la gelosia e si legge tutta nella parole di Floriana.

