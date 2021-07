Temptation Island, sapete cosa state vedendo? Stefano dà fuori di testa: pugni e urla, roba da Medioevo

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

“Sta sui gruppi tutta la sera a scrivere . Mi sento sola”: Claudia asfalta il suo fidanzato Stefano. Siamo Temptation Island, la trasmissione di Filippo Bisciglia su Canale 5, la prima puntata di questa nuova stagione. “Quando andiamo al cinema dorme, paga il biglietto e dorme. Io potrei stare sul divanetto con un altro e nemmeno se ne accorge”, racconta al tentatore. Stefano è nero: “Mi addormento e sono stanco perché sono sempre a mille e lavoro tanto. Poi quando cerco l’approccio io rompe le palle”.

La loro storia è burrascosa. Claudia, nel villaggio, gela Stefano dicendo che il loro amore potrebbe essere al capolinea. La voce di Stefano è lieve quando racconta che Claudia non vuole più figli da lui: una ferita aperta. Arriva un video per Stefano che vede la sua fidanzata con Luke, surfista biondo e muscoloso. Nel video lei balla al centro dei tentatori che la prendono in braccio, Stefano esplode di rabbia. Poi Claudia entra nella stanza con il surfista, sono soli. Lui guarda la scena ed esplode ancora.

Lei, però, provoca il surfista con le mani sul volto ed allora Stefano sbatte tutto. “Vaff... chiudi sto coso”, urla. Si sfoga nel villaggio dei fidanzati. E’ molto scosso, arrabbiato e deluso. Stefano prende a pugni i cuscini di un divanetto sulla spiaggia. Sembra davvero una scena da Medioevo, lui gelosissimo non riesce a trattenere i nervi. La tensione sale alle stelle e la scena fa il giro sui social sin da subito. Temptation Island inizia nel migliore dei modi, come da copione.

