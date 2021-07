Estate in Diretta, Elisa Di Francisca: "Brutalizzata e quasi sfigurata dal mio ex, così sono passata dall'altra parte". Con una poliziotta...

01 luglio 2021 a

Elisa Di Francisca è una campionessa olimpica che ha vinto tutto e di più e alimentato il mito delle schermitrici italiane. Ospite di Estate in Diretta per promuovere la sua autobiografia (Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta, Solferino Editore), ha dato vita a diversi momenti toccanti quando ha parlato della sua vita privata.

Di Francisca ha da poco dato alla luce il secondo figlio, dopo che lo scorso novembre ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla scena sportiva. Prima della serenità al fianco del marito Ivan Villa e dei figli, la campionessa olimpica ha vissuto periodi molto difficili, soprattutto da giovane. "Un mio ex - ha spiegato durante il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini - mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma".

La situazione degenerò: "Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore". Poi Di Francisca ha raccontato un altro aspetto privato della sua vita: "Venivo da un periodo in cui non volevo più saperne degli uomini e mi sono buttata dall'altra parte. Ho avuto un'amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E sono arrivati". Oggi infatti è felicemente sposata con Ivan Villa e ha due bambini, Ettore (4 anni) e Brando appena nato.

