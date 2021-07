Tg2 Post, Manuela Moreno: la rissa che sfida Lilli Gruber e travolge Concita De Gregorio, un clamoroso successo

01 luglio 2021 a

Nuovo record di ascolti per il Tg2 Post. Il successo è merito di Manuela Moreno, la conduttrice dell'approfondimento diretto da Gennaro Sangiuliano. È lei, assieme a Massimo D'Amore, ad aver fatto registrare uno share del 7,3 per cento, per un totale di poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. Cifre non scontate visti gli Europei 2020 in programma. Un successo per la giornalista rossa (di capelli), capace di tenere testa a un'altra rossa dei talk: Lilli Gruber. Ma anche a Veronica Gentili su Rete 4 e la nuova arrivata su La7, Concita De Gregorio (in tandem con David Parenzo).

L'elogio alla Moreno arriva anche da Affaritaliani che vede nel suo "ritmo" una marcia in più rispetto alle sue colleghe dal calibro di Barbara Palombelli. "Parlantina squillante, ritmo incalzante, tra una spiegazione, una domanda e il lancio di un servizio, Manuela Moreno non perde un colpo e si conferma sempre più adatta all'informazione da piccolo schermo", è la sua descrizione fatta dal quotidiano online che non dimentica la capacità della conduttrice di adattarsi a ogni situazione.

Classe 1966, la Moreno è arrivata in Rai nel 1992 e solo dopo dieci anni è approdata al Tg2 dove ha coperto, come inviata, numerosi avvenimenti. Tra questi si ricordano gli attentati alla maratona di Boston del 2013, quelli alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan del 2015, all'aeroporto di Bruxelles e al mercatino di Natale di Berlino del 2016 e l'attentato terroristico di London Bridge del 2017, il terremoto in Nepal nel 2015 e la Guerra del Donbass. Un curriculum di tutto rispetto che l'ha portata nel 2013 a diventare corrispondente dagli Stati Uniti e nel 2019 al Tg2 Post.

