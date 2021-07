Anna Falchi confessa: "Me ne pentirò per sempre, certe cose ti segnano". L'errore che le ha rovinato la carriera

01 luglio 2021 a

Anna Falchi è pronta a tornare in Rai, dove condurrà Uno Weekend insieme a Beppe Convertini. Questo sarà soltanto l'antipasto di quello che la attenderà nella prossima stagione televisiva, quando sarà la padrona di casa de I Fatti Vostri sui Rai2: è stata scelta insieme a Salvo Sottile per prendere il posto di Giancarlo Magalli. Intervistata dal settimanale Oggi, la Falchi ha parlato del suo ritorno in tv e della sua carriera in generale.

Ammettendo di aver fatto un errore di cui si è tanto pentita in passato, ovvero quello di aver lasciato anni fa la conduzione di Luna Park - game show cult - per provare a diventare un'attrice. "Me ne sono pentita - ha confessato - e me ne pentirò sempre perché io non sono nata per fare l'attrice. A Luna Park mi sostituirono con Carlo Conti. Sono cose che non vengono perdonate".

Adesso, però, si prospetta per lei un gran periodo dal punto di vista lavorativo, dopo anni in cui è un po' stata messa da parte. Non a caso la Falchi si è dimostrata riconoscente nei confronti di Stefano Coletta: "E' stato come rientrare in casa". Poi la conduttrice si è fatta una risata quando le hanno chiesto se è merito del marito il suo ritorno in Rai, ricordando che fa questo lavoro da oltre 30 anni: "Non fa in tempo a diventare deputato che avrebbe già questo potere. Il mio curriculum parla da sé".

