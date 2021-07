Temptation Island, "volano sedie": cacciati dal resort per "eccesso di gelosia"

02 luglio 2021 a

Tommaso e Valentina hanno da subito catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Temptation Island. D’altronde la loro è una coppia particolare: lui ha 21 anni, lei 40 e vivono entrambi con la madre del ragazzo. Si sono rivolti alla redazione del programma per la gelosia eccessiva di lui, che infatti nel corso della prima puntata ha dato di matto solo per il semplice fatto che la fidanzata stava provando dei bikini.

Il rapporto tra i due non sembra essere particolarmente sano, ma intanto sono arrivate indiscrezioni importanti su quanto dovrebbe accadere nelle prossime puntate. Il viaggio nei sentimenti nel resort in Sardegna è iniziato soltanto mercoledì sera, ma qualcuno potrebbe già essere vicino al capolinea: secondo gli spoiler, una coppia sarebbe stata squalificata per eccessiva gelosia, sarebbero perfino volate sedie e il ragazzo avrebbe cercato di raggiungere il resort delle fidanzate.

Secondo molti si tratterebbe proprio di Tommaso e Valentina. Ma non è finita qui, perché sui social si vocifera che nella prossima puntata si vedrà il ragazzo appartato con una tentatrice di notte, sotto una coperta: ma come, proprio lui che non vuole vedere la fidanzata neanche in bichini? Non resta che attendere la prossima puntata per capire come andrà a finire questa storia.

