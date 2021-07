In Onda, Concita De Gregorio fulmina David Parenzo: "Porta rispetto, lascialo parlare"

02 luglio 2021 a

Attimi di alta tensione a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. A sorprendere Parenzo è stata la conduttrice che per quest'edizione ha preso il posto di Luca Telese. Tutto è iniziato nel bel mezzo di una discussione con Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti, quando Parenzo ha voluto animare il dibattito proponendo un confronto tra la vecchia politica di cui Bassolino è stato testimone e l’attuale situazione dei Cinque Stelle.

"Cosa ha capito di tutto questo? Lei che viene da un partito del novecento, il Partito Comunista Italiano dove c’erano statuto, congressi. Tutti che fumavano, le mozioni, Cossutta, Ingrao. Pure nella Dc, con i dorotei...", ha detto il conduttore mentre la De Gregorio, non ripresa dalla telecamera ha sbuffato. Ma il clima si è fatto subito incandescente e la De Gregorio ha tuonato con un "porta rispetto" per ben due volte, a cui si è aggiunto un lapidario "lascia parlare il sindaco" che ha spiazzato Parenzo.

La De Gregorio non è nuova a battute di questo tipo. Pochi giorni fa per iniziare la prima puntata nei migliori dei modi se n'è uscita così: "Nuova edizione. Qui è tutto nuovo tranne David", "Vuoi dire che sono un pezzo di antiquariato?", è stata la risposta pronta di Parenzo che ha tentato in tutti i modi di smorzare l'imbarazzo e il gelo.

