Il pranzo è servito, Flavio Insinna fatto a pezzi per la conduzione: "Non è assolutamente confrontabile"

Nuovo appuntamento per Flavio Insinna. Dopo L'Eredità il conduttore di Rai 1 si cimenta con Il pranzo è servito. Non però senza critiche. Insinna è infatti stato aspramente criticato da un telespettatore: "Ho visto le prime puntate de Il pranzo è servito, programma che seguivo sempre da giovane, ai tempi in cui lo conduceva Corrado: ecco, immediatamente ho fatto il paragone col passato e devo dire che, per quanto Insinna sia bravo, non è confrontabile con il suo illustre predecessore".

Il commento è arrivato nella rubrica del settimanale Nuovo a cui ha risposto direttamente Maurizio Costanzo. Allo spettatore Luigi da Piacenza, dunque, il conduttore ha dimostrato di essere di diverso parere: "È presto per dire se Flavio Insinna sia o no all’altezza del suo ruolo: ha bisogno di adattarsi nelle vesti di conduttore di un programma storico, ma nuovo per lui", è stata la replica arrivata senza mezzi termini. E ancora: "Non farei paragoni col passato: un tempo i presentatori avevano uno stile diverso, adeguato a un altro pubblico e a un’altra epoca". Insomma, per Costanzo Insinna è promosso a pieni voti.

Qualche puntata fa Insinna si era reso protagonista di un divertente siparietto. Il conduttore ha infatti rimproverato il suo concorrente: "Non ti permettere mai più". Il motivo? Franco ha indovinato al primo colpo il personaggio misterioso della giornata, troppo bravo dunque.

