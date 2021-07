Le Iene, indiscrezione clamorosa su Elodie: dopo l'addio ad Alessia Marcuzzi...

Francesco Fredella 12 luglio 2021 a

Una sorpresa, l'ennesima a Mediaset. Tra riconferme e addii, spunta l'indiscrezione legata all'arrivo di Elodie a Le Iene di Italia 1. Si tratta, a quanto pare, di una spifferata lanciata da Tv Zoom dopo l'addio di Alessia Marcuzzi - che ha lasciato il Biscione per un nuovo progetto lavorativo (probabilmente a Discovery). Quindi, dai primi rumors, Elodie potrebbe arrivare alla conduzione delle Iene a partire da gennaio 2022.

Secondo le indiscrezioni riportate dal portale Elodie approderebbe al timone de Le Iene solo a partire da gennaio 2022. Nei mesi precedenti la cantante dovrebbe essere impegnata con il suo nuovo progetto musicale. Si sta dunque cercando un’altra conduttrice per i primi mesi della nuova stagione televisiva. Non prima. E spunta anche un'altra spifferata: l'addio di Nicola Savino, che insieme ad Alessia Marcuzzi, aveva condotto il programma.

Per Elodie Di Patrizi è un'altra grande possibilità. Infatti, dopo la partecipazione come concorrente a Celebrity Hunted su Amazon Prime, spunta l'ipotesi più accreditata de Le Iene. E sullo sfondo resta un mistero l'addio della Marcuzzi, che qualche giorno fa è stata avvistata in Puglia, nel Foggiano, che è anche la sua terra d'origine. Un momento di relax per la conduttrice che si prende un periodo sabbatico prima del ritorno in tv, probabilmente a Discovery. Secondo il settimanale Chi si tratta di uno show totalmente nuovo, insomma un progetto diverso. Di cosa si tratta? Per adesso è impossibile saperlo. Bocche cucite: la Marcuzzi - dopo aver lasciato Mediaset e dopo le parole di elogio di Berlusconi jr - resta in religioso silenzio.

