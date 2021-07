Uomini e Donne, la scelta estrema di Roberta di Padua: proprio prima del compleanno...

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

Ora Roberta Di Padua si ferma. E decide di dedicare più tempo a se stessa, lo racconta sui social prima di festeggiare il suo compleanno con diverse Ig stories. La dama del Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - sembra di voler staccare la spina. In tv dalla De Filippi era stata al centro per la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, che è finita subito dopo l’uscita dal programma.

Guarnieri, intanto, sgancia bombe ed accuse molto forti alla Di Padua. Sui social l’hanno accusata di voler cercare solo un po’ di visibilità sui social e questo potrebbe aver fatto storcere il naso ai fan.

La dama del Trono Over non nasconde di avere un carattere molto particolare, fumantino e a tratti forte. Sarà per questo motivo che ha deciso di abbandonare il programma? Mistero per adesso, ma sembra quasi certo il suo allontanamento momentaneo dalle scene. Roberta dice stop e annuncia di volersi fermare per un po’ di tempo con il suo profilo Instagram. Stop anche con le sponsorizzazioni, una vera inversione di tendenza che fa riflettere tutti.

