L'Estate in diretta, quell'uomo? Miracolo su Rai 1, la profezia a pochi minuti dalla finale: Donnarumma che dice?

13 luglio 2021 a

a

a

Dobbiamo tornare a domenica scorsa, la domenica del trionfo Azzurro a Wembley: campioni d'Europa, Inghilterra piegata dall'Italia ai rigori, decisiva la parata di Gigio Donnarumma su Sakà. Ma per la precisione dobbiamo tornare a qualche ora prima della partita, nel dettaglio alla puntata de L'Estate in Diretta, talk-show pomeridiano in onda su Rai 1, in onda anche nel giorno dell'ultimo atto della competizione calcistica.

Video su questo argomento Più sei tonto più sei forte? Gigio Donnarumma, il segreto (svelato) sulla parata che vale in trionfo Azzurro

Già, ci dobbiamo tornare perché oggi, martedì 13 luglio, Roberta Capua e Gianluca Semprini, i due conduttori, ci hanno ricordato quel che era accaduto nella puntata di domenica. E, oggettivamente, ha dell'incredibile. Del miracoloso. E il "miracolo" è firmato da tal Paolo di Paolo, un uomo intercettato dai microfoni de L'Estate in Diretta mentre si godeva il relax su una spiaggia a Gallipoli, in Puglia.

Para il rigore, non esulta e poi smentisce il cognato: un grosso caso in famiglia. Donnarumma, cosa proprio non torna

Il punto è che a pochissime ore dal calcio d'inizio della gloriosa finalissima di Wembely, Paolo ha azzardato: "Le posso dare il risultato?". "Che si lanci pure", risponde l'inviato. E così, ecco il pronostico: "Vinciamo ai rigori perché Donnarumma è migliore del loro portiere. E siamo stati fortunati perché all’Inghilterra hanno dato un rigore all’ultimo con la Danimarca, altrimenti lo avrebbero dato contro l’Italia negli ultimi minuti. Vinceremo così". E come sia andata a finire, ecco, lo sappiamo tutti. Ma proprio tutti. Eccovi insomma servita la clamorosa profezia su Rai 1.

"Dopo l'estate parlo io". Il pizzino di Donnarumma al Milan, "ma sarò sempre vostro tifoso": quelle (strane) parole del portiere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.