Silvia Toffanin, due programmi in tv: Pier Silvio Berlusconi le ha fatto una promessa importante, l'ìndiscrezione

Grandi successi per Silvia Toffanin, che ha chiuso da poco una stagione impegnativa con Verissimo, il programma in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. A partire da settembre, però, la conduttrice avrà uno spazio maggiore a Mediaset. La sua trasmissione tanto amata dai telespettatori andrà in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. La Toffanin prenderà il posto di Domenica Live, il programma di Barbara D’Urso che è stato cancellato dai palinsesti.

Stando ad alcune indiscrezioni, convincere la conduttrice non sarebbe stato facile e pare che il compagno Pier Silvio Berlusconi le abbia fatto una promessa importante. La Toffanin è molto legata a Verissimo. Si tratta di un progetto nel quale crede tantissimo. Al punto da rifiutare altre proposte televisive, come la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities, offerta da Maria De Filippi. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi – durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset – ha ammesso di aver faticato parecchio per convincere la compagna. Adesso, stando a un gossip riportato dal settimanale Nuovo, Berlusconi sarebbe riuscito a strappare un sì alla Toffanin in cambio del matrimonio.

La conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi sono legati dal 2002 e hanno due figli, ma non sono ancora sposati. Più volte si è parlato di nozze tra i due ma di fatto il grande passo non c'è mai stato. La Toffanin quindi, stando a quello che si legge sul settimanale, avrebbe accettato di raddoppiare l’appuntamento con Verissimo proprio in cambio del matrimonio.

