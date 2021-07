Belen Rodriguez, malore durante Tu sì que vales: "Ha fatto tre flebo", registrazioni interrotte

20 luglio 2021 a

Paura per Belen Rodriguez. La showgirl argentina non ha fatto in tempo a partorire la secondogenita Luna Marì che subito si è rimessa al lavoro. Questa la possibile motivazione per cui durante le riprese di Tu sì que vales la modella si è sentita male. "Ho fatto tre flebo", ha commentato nelle storie su Instagram tranquillizzando comunque i fan. Belen ha così dovuto interrompere le registrazioni del programma di Canale 5 targato Maria De Filippi.

"Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales", è stato il racconto. La Rodriguez è tornata al lavoro dopo appena una settimana dal parto.

Una decisione che aveva stupito i suoi tanti ammiratori. A loro era dedicata l'ultima storia sui social in cui immortalava il primo viaggi in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese e della figlia. "Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare", scriveva assieme a una serie di immagini e video. La Rodriguez aveva già saltato la prima puntata di Tu si que vales 2021 e ora sembra dover rimandare anche la seconda in attesa di riprendersi del tutto.

