Paola Barale, "deciderò cosa fare della mia vita". Sparita dalla tv, una drastica confessione

Paola Barale è pronta a tuffarsi in una nuova avventura, ma difficilmente sarà nuovamente nel mondo della tv. Sarebbe pronta ad abbracciare il mondo del teatro, visto che la tv appare troppo lontana dai parametri di una volta. "Negli ultimi anni la tv è diventata un gioco al massacro, un esempio poco piacevole da seguire, legato anche ad una gogna social. Social che, di conseguenza, sono diventati il proseguimento della tv. Sono lontani quei tempi televisivi legati al pudore, al rispetto. Sinceramente fatico ad abituarmi a tutto ciò", ha spiegato.

Il futuro di Paola Barale potrebbe essere ancora nel mondo dello spettacolo. "Entro il 30 di luglio, in pratica, deciderò cosa fare della mia vita. Vi sono diverse opzioni e spero di riuscire a portarle avanti. Auguro a tutti, in generale, che ogni cosa possa migliorare”, ha dichiarato Paola Barale.

Paola Barale, che presto potrebbe ritrovare il suo ex al Gf Vip, ha voluto dedicare un pensiero anche per la compianta Raffaella Carrà: “Era pazzesca, sono stata ospite due volte nel suo programma Carràmba! Che sorpresa”. La Barale è attualmente in teatro con lo spettacolo, “Slot”, insieme a Paola Quattrini e Mauro Conte. " Vivo un continuo insegnamento. Mi ritengo fortunata, perché ho avuto modo di lavorare sempre con persone brave, di grande qualità".

