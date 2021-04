Oggi è un altro giorno, Paola Barale e il rapporto con un'attrice famosa: "Tra noi come un colpo di fulmine"

16 aprile 2021 a

a

a

Un'amicizia speciale quella che lega Paola Barale all'attrice Paola Quattrini. Le due sono state intervistate da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. La conduttrice ha iniziato facendo una premessa: "L’amicizia a volte è come l’amore, scatta qualcosa”. Immediato il consenso della Barale, che ha aggiunto: "Tra noi infatti è stato come un colpo di fulmine". Riferendosi alla Quattrini, poi, ha rivelato: “Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna!".

"In attesa dell'uomo giusto...". Cosa esce dalla bocca di Paola Barale: una confessione piccantissima

Per la showgirl, la Quattrini è anche "una donna super energica, sempre attiva e molto avanti”. La nota attrice allora ha replicato: "Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra noi". Le due, infatti, hanno ben 24 anni di differenza: la Barale ne ha 53, mentre la Quattrini 77. Subito dopo l'attrice si è resa protagonista di una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti dell'amica, dicendo: "L'ho sempre ammirata".

"Non perdetevela". Sabrina Salerno, scollatura vertiginosa per il ritorno in tv: la giacca si apre, "incidente" in diretta | Guarda

"Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore, perché in amore a volte si è condizionati dall’attrazione sessuale", ha continuato la Quattrini riferendosi alla Barale, che poi ironicamente ha risposto: "A questo non siamo ancora arrivate". Serena Bortone a quel punto ha commentato: "Mai dire mai nella vita".

“Come sono gnocca stasera”. Elettra Lamborghini, scollatura vertiginosa in tv: panico in prima serata | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.