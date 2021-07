Massimo Giletti torna in Rai? Quell'indizio pesantissimo che toglie ogni dubbio: cosa spunta in tv

Francesco Fredella 27 luglio 2021 a

a

a

Torna in Rai o resta a La7? Massimo Giletti, come sempre a fine stagione, fa venire le palpitazioni al mondo della tv. Ed è subito rebus. Ora che il suo contratto con Urbano Cairo, patron di La7, è in scadenza Giletti potrebbe optare per il rinnovo. Ipotesi molto accreditata negli ambienti tv. Blogo fa sapere di una puntata speciale di Non è l’arena il 3 agosto un prima serata: questo sembrerebbe un presagio sul rinnovo di Giletti a La7.

Massimo Giletti e la menzogna alla mamma: "Ero con la fidanzata", il giorno dopo finisce in disastro

Si era vociferato nei giorno scorsi di un ritorno in Rai: la tv di Stato ha segnato profondamente la vita del giornalista torinese, nato sotto l’ala di Minoli. La Rai, ai tempi de L’arena, cancellò il programma dai palinsesti. E lui, dopo quell sbandata improvvisa riuscì subito a rimettersi in pista coccolato da La7 e Mediaset (ma la trattativa non andò in porto). La sua permanenza d nella Rete di Urbano Cairo ha segnato profondamente la sua vita: le inchieste contro la Mafia e i poteri forti, le minacce e la scorta. Decine e decine di messaggi di solidarietà ricevuti.

Dopo Non è l'arena, Massimo Giletti contestato: "Il vittimismo non fa per lui". Le clamorose parole vip

Sempre secondo Blogo, la nuova edizione di Non è l’arena dovrebbe ripartire a fine settembre. Stessa formula: attualità e inchieste. Ma con un competitor in meno: Barbara d’Urso, che con Live negli anni scorsi ha tolto ascolti a La7 e Fazio.

Video su questo argomento Giletti tombale sulla crisi del M5s: "Non è più il tempo dei vaffa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.