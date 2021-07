Temptation Island, "non ti fai schifo da solo?". E poi lo pesta: Manuela, raptus brutale contro Stefano

Francesco Fredella 28 luglio 2021 a

Dalle parole ai fatti. E il video scatena un inferno. Volano persino schiaffoni tra Manuela e Stefano, durante l’ultimo falò di confronto a Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia: un finale da brivido. Manuela non ba retto i nervi ed ha perso il controllo alzando le mani. Uno schiaffo in faccia al fidanzato, che è rimasto terrorizzato. Fermo. Impietrito.

Filippo Bisciglia è intervenuto per placare gli animi, ma la scena è diventata virale. I due ragazzi pugliesi sono stati nel villaggio ler cercare un punto di incontro, ma tutto si è rivelato inutile e complicato. Lei ha scoperto dal cellulare di Stefano messaggi compromettenti che fanno pensare a tradimenti. "Se perdoni, perdoni sul serio", aveva affermato lui nelle scorse puntate. Ma la situazione è precipitata improvvisamente con Manuela che si è invaghita del single Luciano.

“Silenzio, ora parlo io”, dice Stefano al falò. Ma tra i due inizia lo show: “Tu sei un pagliaccio”, dice la Carriero. E ancora: “Un uomo come te lo prenderei a schiaffi… Non ti fai schifo da solo?”. Accuse forti, che si trasformano in una vera escalation. “Tu hai il naso e le te…te rifatte, sei insicura”, urla lui. “E allora quale è il problema?”, replica Manuela. Interviene Bisciglia che cerca di bloccarli: “Fermi, fermi, stiamo calmi”, dice. I due riprendono a discutere con toni molto accesi.

Manuela parla dei tradimenti subiti, Stefano ammette di aver sbagliato. “Io però sono forte, tu sei debole”, dice Stefano. “Il bacio a Luciano non lo perdono perché se lo ha dato è perché non mi ha mai perdonato”, continua. “Anche tu devi ammettere i tuoi errori però. Sono dispiaciuta che sia finita così, però sono felice ora. Forse non siamo fatti per stare assieme”, conclude Manuela. The end. Cala il sipario.

