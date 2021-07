Il pranzo è servito, la campionessa "bara" nel quiz: "Ti ho smascherata", interviene Flavio Insinna

29 luglio 2021 a

A Il pranzo è servito, il programma condotto da Flavio Insinna alle 14 su Rai 1, i telespettatori hanno assistito a una vera e propria violazione del regolamento di gioco. Nel reboot dello storico programma presentato da Corrado, si sono sfidate - durante l'ultima puntata andata in onda - la campionessa in carica Rosa Maria e la sfidante Sabrina. Quest'ultima ha attirato l'attenzione del conduttore e dei fan per la sua vivacità. Sabrina infatti tende a cantare e ballare durante il gioco.

Al momento del quiz di cultura generale, però, è successo un fatto inaspettato. A un certo punto Insinna ha spiegato alle concorrenti di prenotarsi solo alla fine della sua domanda, quindi solo quando sarebbero state lette tutte le opzioni. Ma Sabrina, presa dalla foga, si è prenotata quasi sempre prima della fine del quesito. Il conduttore, allora, si è spazientito e le ha teso un "bizzarro tranello". Dopo essere stato costretto a ripetere la stessa domanda per l'ennesima volta, ha deciso di interrompersi all'improvviso, invece di terminare la lettura.

La sfidante, che nel frattempo si era già prenotata, è rimasta incredula: "Ma la domanda qual è?". Il presentatore, rivolgendosi alla campionessa, ha commentato divertito: "L'ho smascherata". Numerosi i commenti dei fan su Twitter: "Troppo forte Flavio". E ancora: "Grande il tranello". Alla fine del gioco, comunque, è stata Sabrina ad aggiudicarsi la puntata con quattro portate contro due.

