Elisabetta Gregoraci, crolla Battiti Live: "Di chi è la colpa", il flop inatteso per Mediaset

Crolla Battiti Live. Il programma musicale itinerante organizzato da Radio Norba e in onda su Italia1 segna collassa. Nuovo calo per Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri nonostante ci sia stato uno slittamento al giovedì (per evitare la sovrapposizione con la puntata finale di Temptation Island su Canale 5, che ha fatto il botto). Dalla prossima settimana, invece, tornerà regolarmente in onda il martedì. Se il debutto della nuova edizione ha ottenuto quasi 1.8 milioni di spettatori e il secondo appuntamento 1.5 milioni,

La terza puntata registra appena 1.379.000 spettatori in prima serata e uno share del 10,2%. Un vero calo se consideriamo la partenza con 1.8 milioni alla prima puntata e un milione e mezzo alla seconda. Ma cosa è accaduto? Intanto, sembra che dalla prossima settimana si torna alla messa in onda di martedì, ma sicuramente qualcosa potrebbe aver creato un cortocircuito negli ascolti. Colpa di Luca Argentero che su Rai1, nelle vesti del sexy medico, fa schizzare in alto l’asticella dello share? Mistero.

Vince Rai1 anche in replica con la sua inossidabile fiction. Sempre forte. Sempre in cima allo share. “Doc – Nelle tue Mani” con 1.905.000 spettatori e il 12.8% di share batte tutti. Segue Canale5 con Mandela – La Lunga Strada verso la Libertà 1.043.000 spettatori, 7.2%. Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 960.000 spettatori, 6.3%. Rai3 A Raccontare Comincia Tu 907.000 spettatori, 5.4%. Rete4 Duro da Uccidere 868.000 spettatori, 5.5%. La7 In Onda Prima Serata 740.000 spettatori, 4.5%. Tv8 I Delitti del BarLume 482.000 spettatori, 2.9%. Sul Nove Eragon 217.000 spettatori, 1.3%.

