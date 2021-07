Uomini e Donne, "Gemma Galgani? Ora che resti a casa": che umiliazione per la storica Dama

Francesco Fredella 31 luglio 2021 a

Karina Cascella contro tutti. Ed ora l’opinionista di Canale 5 prende di mira Gemma Galgani, che è pronta a tornare in tv a Uomini e Donne (il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dove è una presenza fissa da anni). Da più di 10 anni cerca l’amore: prima Giorgio Manetti e poi Sirius (baby corteggiatore). Per lei l’amore va male e sembra non esserci rimedio. E la Cascella sottolinea tutto questo strano comportamento della Galgani. “Forse sarebbe ora che stesse a casa sua”, dice la Cascella. Ma non aveva partecipato anche lei a Uomini e donne? Sì. In un’intervista, tempo fa, spiegò: “Nel 2008 fui chiamata per partecipare alla Talpa. Maria mi disse: ‘Vai, vinci e torna’. E così fu, io partecipai, vinsi e tornai. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a Uomini e Donne dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma – Milano, Salvatore faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due dove scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina".

Poi la Cascella, come l’Orlando furioso, passa ad attaccare Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ex gieffini vip. La loro amicizia è nata nella casa e, a quanto pare, è crollata subito dopo il reality. La Cascella, che è scomparsa dai radar tv, attacca anche Alba Parietti. “Poi la mamma di Oppini, fosse una volta che si facesse gli affari suoi. Non sia mai che non si parli di lei…“, dice l’influencer. A proposito: chiarisce godi non aver ricevuto nessuna proposta dal GfVip e in ogni modo rimarca che avrebbe rifiutato parlando di altre priorità.

La Cascella li prende di mira per passare, poi, a Manuela e Stefano di Temptation Island (che si sono innamorati durante il programma dir rispettivi corteggiatori). Manuela sta frequentando Luciano Punzo e Stefano con Federica. Secondo Karina ci sarebbe lo zampino della tv, ovvero la voglia di popolarità che entrambi stanno nutrendo. Come dire: tutta una trovata pubblicitaria? Adesso che i riflettori della tv sono spenti la Cascella sempre più arrabbiata che mai. Commenti taglienti ed al vetriolo, come mai? Voglia di tornare a galla in tv o, semplicemente, il desiderio di fare le pulci a tutti? Sembrerebbe, a primo acchito, un piano per tornare in auge nei salotti tv da cio manca da tempo.

