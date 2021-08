Ballando con le Stelle, il "furto a se stessa" di Milly Carlucci: rumors, che sbarca nel cast

02 agosto 2021 a

a

a

La tv si ferma ma non va mai in vacanza. E Milly Carlucci, professionista di lungo corso, lo sa benissimo. Infatti si lavora alacremente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai 1 che nella prossima edizione, per la prima volta da 16 anni a questa parte, non conterà su Raimondo Todaro, che ha lasciato il format (con gran polemica tra lui e la Carlucci).

Ballando, scelta pericolosissima di Milly Carlucci: chi spunta tra i giudici, sarà il caos?

Ma qui non si parla di Todaro, bensì delle indiscrezioni relative alle prossime mosse della Carlucci. TvBlog, infatti, svela che alla prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe prendere parte una protagonista del Cantante Mascherato, l'altro format condotto dalla Carlucci in Rai, anch'esso rinnovato per il prossimo anno.

"Ho bisogno di nuovi stimoli". Terremoto in Rai, ecco chi si separa da Milly Carucci

Di nomi certi non ce ne sono, ma stando alle indiscrezioni potrebbe essere Mietta ad entrare nel cast di Ballando. Nel corso del Cantante Mascherato, Mietta si era distinta per le sue doti canore. E i due programmi, anche alla luce de doppio rinnovo Rai, non sono mai stati così legati. Inoltre, Mietta dopo l'esperienza al Cantante Mascherato aveva parlato di una "esperienza fantastica", spendendo parole cariche di stima e di ammirazione per la Carlucci.

Per inciso, Mietta ha recentemente preso parte anche a Tale e Quale Show e All Together Now. Negli anni ha preso parte anche a Music Farm e non ha rinunciato ad esperienze come attrice: per esempio, nel suo curriculum, c'è anche un'apparizione nel filma La Piovra 8.

"Dopo 15 anni di vita insieme...". Ballando con le Stelle, Milly Carlucci delusa da Todaro: cosa gli ha scritto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.