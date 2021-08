Non è l'arena, clamoroso ritorno di Massimo Giletti: in onda tra poche ore, una bomba su caso Ciro Grillo?

03 agosto 2021 a

Massimo Giletti torna con Non è l'Arena in anticipo. Il programma andrà in onda con una puntata speciale a partire dalle ore 21.20 su La7, nelle serata di martedì 3 agosto. Al centro un fatto di cronaca analogo a quello che vede indagato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Si tratta di uno stupro avvenuto in Sardegna a luglio 2019: due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca.

Il conduttore, che nelle sue puntate ha spesso trattato la vicenda del figlio di Beppe Grillo, si chiederà perché la pm non creda alla ragazze ritenendo non attendibile la loro versione e lo farà raccogliendo la testimonianza delle due che hanno deciso di raccontare la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine sulla violenza sessuale con una richiesta di archiviazione in meno di un anno dalla stessa Procura di Tempio Pausania, che invece ha seguito la vicenda di Grillo jr per quasi 2 anni.

Il ritorno in onda di Giletti fa pensare che il rinnovo del contratto con Urbano Cairo a discapito della Rai sia sempre più vicino. Dopo lo speciale, Giletti tornerà in televisione con il Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5. Il conduttore, infatti, sarà sul palco dell’Arena di Verona il 31 agosto in diretta su Sky Uno e Tv8. Accanto a lui Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.

