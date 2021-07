Arisa e Andrea Di Carlo, "le cose che non ti dirò mai": il messaggio che sconcerta i fan

03 luglio 2021 a

Insieme per sempre, o almeno fino al prossimo ribaltone. Tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra tornato il sereno, dopo 6 mesi di tira e molla mediatico senza soluzione di continuità. Ha (ri)cominciato l'autore televisivo e manager, pubblicando una foto di un loro bacio e una inequivocabile didascalia: "Ho una proposta sexy da farti: cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore baby".

A stretto giro di posta risponde la cantante protagonista anche all'ultimo Festival di Sanremo, quello che per inciso scatenò la prima crisi di coppia con tanto di intervista imbarazzante a Domenica In e rottura nel cuore della notte. "Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre", scrive Rosalba Pippa (il vero nome all'anagrafe dell'artista abruzzese). E Di Carlo? Conclude il duetto romantico dedicandole Pensiero stupendo di Patty Pravo, canzone dolcissima e trasgressiva al tempo stesso. Insomma, tra i due l'amore non è mai banale, o forse sì visto l'andazzo litigarello tipico di molte coppie vip. Punti di vista, dopo tutto.

I fan di Arisa, però, non sembrano accogliere con grande favore il riavvicinamento, l'ennesimo, tra i due piccioncini. Tra Arisa e Di Carlo, infatti, a soffrire maggiormente (almeno ufficialmente, stando a quanto scritto nei suoi post) sembra essere stata sempre lei, e il rinnovato colpo di fulmine, suggeriscono molti, un po' preoccupati, potrebbe essere dettato più che dall'amore, dalla paura del "vuoto". Vip o non vip, un problema comune a molti innamorati.

