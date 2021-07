Arisa e Andrea Di Carlo, "cos'hanno notato gli amici". Fuga di notizie: il disastro è definitivo

22 luglio 2021 a

Arisa, 38 anni, e Andrea Di Carlo, 45, si sono lasciati di nuovo. Lo scrive Oggi che parla di un rapporto che è ripiombato in una crisi senza soluzioni, nonostante sia rimasto del forte affetto tra i due. La notizia trova conferma anche sui social: sul profilo Instagram dell’agente e della cantante si nota che non c’è più il ‘segui’ reciproco.

I primi scricchiolii ‘d’amore’ sono cominciati qualche mese fa, quando Arisa, si è presentata nello studio di Domenica In, conversando con Mara Venier. All’epoca non menzionò Di Carlo, il quale, sentendosi non preso sufficientemente in considerazione, si adirò non poco. Si lasciarono. A distanza di poco tempo ricucirono e riapparvero insieme. Sono seguiti altri strappi e altre ricuciture condite da frecciatine social.

A inizio luglio l’agente, sempre via Instagram, faceva sapere di aver ripreso a corteggiare la cantante. “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”, scriveva l’artista, taggando Di Carlo. Qualche mese fa si parlava persino di matrimonio tra Andrea e Arisa. Qualcuno parlò che presto sarebbero cominciati i preparativi per l’evento nuziale e che era già stata stabilita la data in cui sarebbero sposati. Adesso un altro stop, forse quello definitivo. Ma l'ultima parola non si può mai dire.

