Giucas Casella, ve lo ricordate? "Solo quando ve lo dico io", impensabile parabola: ecco il suo prossimo lavoro

Voleva partecipare per la terza volta all’Isola dei famosi, ma alla fine entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: Giucas Casella arruolato da Alfonso Signorini per il programma di Canale 5. Per lui arriva un altro reality show ed è una delle indiscrezioni di queste ore.

Per anni sulla cresta della onda, dopo essere stato scoperto da Pippo Baudo, Casella è amatissimo dai giovani pur appartenendo alla tv degli anni Novanta. Mentalista (come lui si definisce), amico di tanti vip: dalla Venier alla d’Urso, che l’ha rimesso in pista nei suoi programmi. Fino ad Alfonso Signorini, che sta mettendo in piedi un cast pazzesco per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Giucas, stando ai rumors, sarebbe già confermato. E le emozioni non mancheranno: da poco è diventato nonno, suo figlio James (chirurgo a Roma) gli ha regalato un bellissimo nipotino.

E’ stato TvBlog a lanciare l’indiscrezione con queste parole: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama “solo quando lo dirò io” e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi della casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 settembre in prima serata, sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Giucas Casella sarà dunque fra i gipponi di Alfonso Signorini dell’edizione numero sei del Grande Fratello”. Quante persone ipnotizzerà? Nella casa ritrova una vecchia conoscenza:Francesca Cipriani, fresca di fidanzamento, che ha condiviso con lui l’esperienza all’Isola dei famosi. Nella nuova edizione del GfVip dovrebbe arrivare pure Tommaso Eletti, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island. Le sue scenate di gelosie sono diventate virali.

